У Німеччині понад 100 тисяч інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження в Німеччині переступило 100-тисячну позначку. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані американського Університету Джонса Хопкінса.
Наразі коронавірус в ФРН був виявлений у 100 123 осіб, випливає з даних університету. З цієї кількості померло 1 584 особи, а одужало 28 700.
Нагадаємо, станом на вечір 5 квітня в Україні підтверджено 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.