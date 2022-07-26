В Нидерландах украинский народ отметили специальной наградой нидерландской независимости

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В Нидерландах украинский народ отметил еще одной наградой – специальной Наградой нидерландской независимости. От имени украинцев его получил наш посол.

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"В частности, и эти знаковые вещи отражают кардинальные изменения в отношении Украины, которые произошли в мире. Наша смелость действительно вдохновляет все свободные нации и в целом сообщество демократических государств. И только представьте, как будет вдохновлять украинская победа", - добавил Президент.

Напомним

Зеленский получил Премию Уинстона Черчилля за лидерство.