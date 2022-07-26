У Нідерландах український народ відзначили спеціальною нагородою нідерландської незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що у Нідерландах український народ відзначили спеціальною нагородою нідерландської незалежності. Про це інформує УНН.
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У Нідерландах український народ відзначили ще однією нагородою – спеціальною Нагородою нідерландської незалежності. Від імені українців її отримав наш посол.
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"Зокрема й ці знакові речі відображають кардинальні зміни у ставленні до України, які відбулись у світі. Наша сміливість справді надихає всі вільні нації та загалом спільноту демократичних держав. І лише уявіть, як надихатиме українська перемога", - додав Президент.
Нагадаємо
Зеленський отримав Премію Вінстона Черчилля за лідерство.