Зеленський отримав Премію Вінстона Черчилля за лідерство

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 41651 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 88831 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 127328 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 178718 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 175447 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 173124 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 149615 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115968 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109017 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 311977 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ
Популярнi новини

Україна та Франція підписали сім угод для розвитку медичної сфери на 51 млн євро: куди підуть кошти

1 квітня, 15:56 • 26145 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 38299 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

1 квітня, 16:16 • 28923 перегляди

В Україні запустили додатковий потяг по маршруту Київ-Трускавець

1 квітня, 16:28 • 23079 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 49747 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 186668 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 311977 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 572459 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 515849 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 716118 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 49747 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93405 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120961 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143957 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157446 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Зеленський отримав Премію Вінстона Черчилля за лідерство

Зеленський отримав Премію Вінстона Черчилля за лідерство

Київ • УНН

 • 239601 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначений Премією Вінстона Черчилля за лідерство Міжнародного товариства Вінстона Черчилля. Глава держави взяв участь у церемонії нагородження у форматі відеоконференції, передає УНН з посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Голова Міжнародного товариства Лоуренс Геллер під час включення з прес-центру Офісу Прем’єр-міністра Великої Британії (Лондон) відзначив, що в наші дні відбуваються події та явища, яких не було з часів Вінстона Черчилля 80 років тому.

«Демократія у Європі зараз перебуває під загрозою тиранії, і цю загрозу зупиняє лідерство та героїзм. Як і Вінстон Черчилль, Президент Зеленський показує, що тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати свій шлях і своє життя», – сказав Лоуренс Геллер.

За його словами, відданість Володимира Зеленського основоположним принципам демократії й твердість у захисті своєї країни допомагає Європі зрозуміти себе, а «його відстоювання демократії надихає всіх нас».

Лоуренс Геллер також відзначив роль Великої Британії під керівництвом Прем’єр-міністра Бориса Джонсона в посиленні спроможності демократії захистити себе та стримати агресію.

Зі свого боку Борис Джонсон зауважив, що після початку повномасштабної війни росії проти України Володимир Зеленський довів своє лідерство.

«Коли росіяни почали наступати на Київ, ви знали, що будете їхньою ціллю. Ви могли залишити Київ, оскільки виживання Української держави тоді залежало від виживання її Президента. Але ви обрали залишитися в Києві, з українським народом, так само як Черчилль залишився в Лондоні в 1940 році. І ви сказали тоді: «Мені потрібна зброя», – нагадав голова уряду Великої Британії.

За його словами, Володимир Зеленський, як свого часу Вінстон Черчилль, долає надскладні випробування й надихає своїм лідерством.

«Український народ – це лев, а ви маєте бути його голосом. Голосом проти тиранії, добра проти зла, світла проти темряви. І ви цей голос лева прекрасно показали, і дуже важливо, що саме ви на посаді Президента в цей кризовий для України та світу час. Натхненні вашим лідерством, ми знаємо, що Україна не лише може перемогти – вона переможе! І коли цей день настане, Україна постане як сильна незалежна держава», – наголосив Прем’єр-міністр Великої Британії.

Додамо

Дякуючи за нагороду, Президент України зазначив, що ця премія уособлює не лише його зусилля, а й героїзм десятків тисяч українців і українок, які відзначилися в боях з російським агресором.

«Ця нагорода була б неможливою, якби весь український народ не піднявся б для захисту свободи від нападу тиранії», – акцентував Володимир Зеленський.

Він також висловив переконання, що українці та європейська історія завжди пам’ятатимуть тих, хто не вагаючись прийшов на допомогу українському народу та ідеї свободи загалом. Зокрема, Президент відзначив лідерство Бориса Джонсона.

За словами Глави держави, зараз ми боремося не просто за землю, права людей чи українського народу, не просто за свободу у Європі – ми разом боремось за те, щоб жоден агресор більше ніколи не розглядав війну як засіб для досягнення загарбницьких цілей.

«І, можливо, вперше в історії людства ми здатні зараз показати всім у світі й надовго, що демократії, об’єднавшись, можуть зупинити будь-яку тиранію, навіть якщо спочатку здається, що в неї необмежені ресурси для агресії. Але це може стати реальністю, тільки якщо Росія програє на полі бою в Україні», – сказав Володимир Зеленський.

У зв’язку з цим він закликав продовжувати постачання сучасної та ефективної зброї Україні в достатньому обсязі, посилювати санкції проти Росії, залучати більше народів до коаліції для захисту свободи, особливо тих, проти кого Росія у ХХІ столітті вирішила застосувати штучний голод.

«Демократії світу здатні зупинити будь-яку тиранію. Ми здатні зупинити будь-яке зло, яке загрожує нашій свободі. Тільки спільного лідерства всього вільного світу може вистачити для цього. І має вистачити й терпіння. Терпіння на шляху до перемоги. Ніхто не знає сьогодні, скільки часу й зусиль знадобиться, щоб дійти до неї. Однак перемога варта того, щоб дійти. І стане нашою спільною з вами історією. Такою ж видатною, що нас із вами цитуватимуть згодом так само, як ми зараз цитуємо сера Черчилля», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагорода, якою було відзначено Главу Української держави, передана Послу України у Великій Британії Вадиму Пристайку для її доправлення на батьківщину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,969.20
Золото
$3,153.14
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,889.42