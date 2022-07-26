Зеленський отримав Премію Вінстона Черчилля за лідерство

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Голова Міжнародного товариства Лоуренс Геллер під час включення з прес-центру Офісу Прем’єр-міністра Великої Британії (Лондон) відзначив, що в наші дні відбуваються події та явища, яких не було з часів Вінстона Черчилля 80 років тому.

«Демократія у Європі зараз перебуває під загрозою тиранії, і цю загрозу зупиняє лідерство та героїзм. Як і Вінстон Черчилль, Президент Зеленський показує, що тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати свій шлях і своє життя», – сказав Лоуренс Геллер.

За його словами, відданість Володимира Зеленського основоположним принципам демократії й твердість у захисті своєї країни допомагає Європі зрозуміти себе, а «його відстоювання демократії надихає всіх нас».

Лоуренс Геллер також відзначив роль Великої Британії під керівництвом Прем’єр-міністра Бориса Джонсона в посиленні спроможності демократії захистити себе та стримати агресію.

Зі свого боку Борис Джонсон зауважив, що після початку повномасштабної війни росії проти України Володимир Зеленський довів своє лідерство.

«Коли росіяни почали наступати на Київ, ви знали, що будете їхньою ціллю. Ви могли залишити Київ, оскільки виживання Української держави тоді залежало від виживання її Президента. Але ви обрали залишитися в Києві, з українським народом, так само як Черчилль залишився в Лондоні в 1940 році. І ви сказали тоді: «Мені потрібна зброя», – нагадав голова уряду Великої Британії.

За його словами, Володимир Зеленський, як свого часу Вінстон Черчилль, долає надскладні випробування й надихає своїм лідерством.

«Український народ – це лев, а ви маєте бути його голосом. Голосом проти тиранії, добра проти зла, світла проти темряви. І ви цей голос лева прекрасно показали, і дуже важливо, що саме ви на посаді Президента в цей кризовий для України та світу час. Натхненні вашим лідерством, ми знаємо, що Україна не лише може перемогти – вона переможе! І коли цей день настане, Україна постане як сильна незалежна держава», – наголосив Прем’єр-міністр Великої Британії.

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Дякуючи за нагороду, Президент України зазначив, що ця премія уособлює не лише його зусилля, а й героїзм десятків тисяч українців і українок, які відзначилися в боях з російським агресором.

«Ця нагорода була б неможливою, якби весь український народ не піднявся б для захисту свободи від нападу тиранії», – акцентував Володимир Зеленський.

Він також висловив переконання, що українці та європейська історія завжди пам’ятатимуть тих, хто не вагаючись прийшов на допомогу українському народу та ідеї свободи загалом. Зокрема, Президент відзначив лідерство Бориса Джонсона.

За словами Глави держави, зараз ми боремося не просто за землю, права людей чи українського народу, не просто за свободу у Європі – ми разом боремось за те, щоб жоден агресор більше ніколи не розглядав війну як засіб для досягнення загарбницьких цілей.

«І, можливо, вперше в історії людства ми здатні зараз показати всім у світі й надовго, що демократії, об’єднавшись, можуть зупинити будь-яку тиранію, навіть якщо спочатку здається, що в неї необмежені ресурси для агресії. Але це може стати реальністю, тільки якщо Росія програє на полі бою в Україні», – сказав Володимир Зеленський.

У зв’язку з цим він закликав продовжувати постачання сучасної та ефективної зброї Україні в достатньому обсязі, посилювати санкції проти Росії, залучати більше народів до коаліції для захисту свободи, особливо тих, проти кого Росія у ХХІ столітті вирішила застосувати штучний голод.

«Демократії світу здатні зупинити будь-яку тиранію. Ми здатні зупинити будь-яке зло, яке загрожує нашій свободі. Тільки спільного лідерства всього вільного світу може вистачити для цього. І має вистачити й терпіння. Терпіння на шляху до перемоги. Ніхто не знає сьогодні, скільки часу й зусиль знадобиться, щоб дійти до неї. Однак перемога варта того, щоб дійти. І стане нашою спільною з вами історією. Такою ж видатною, що нас із вами цитуватимуть згодом так само, як ми зараз цитуємо сера Черчилля», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагорода, якою було відзначено Главу Української держави, передана Послу України у Великій Британії Вадиму Пристайку для її доправлення на батьківщину.