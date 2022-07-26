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Зеленский получил Премию Уинстона Черчилля за лидерство

Зеленский получил Премию Уинстона Черчилля за лидерство

Киев • УНН

 • 239599 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отмечен Премией Уинстона Черчилля за лидерство Международного общества Уинстона Черчилля. Глава государства принял участие в церемонии награждения в формате видеоконференции, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава Международного общества Лоуренс Геллер при включении из пресс-центра Офиса Премьер-министра Великобритании (Лондон) отметил, что в наши дни происходят события и явления, которых не было со времен Уинстона Черчилля 80 лет назад.

«Демократия в Европе сейчас находится под угрозой тирании, и эту угрозу останавливает лидерство и героизм. Как и Уинстон Черчилль, Президент Зеленский показывает, что тирания не должна добиться успеха, что люди должны иметь право самостоятельно выбирать свой путь и свою жизнь», – сказал Лоуренс Геллер.

По его словам, приверженность Владимира Зеленского к основополагающим принципам демократии и твердость в защите своей страны помогает Европе понять себя, а «его отстаивание демократии вдохновляет всех нас».

Лоуренс Геллер также отметил роль Великобритании под руководством Премьер-министра Бориса Джонсона в усилении способности демократии защитить себя и сдержать агрессию.

Со своей стороны Борис Джонсон заметил, что после начала полномасштабной войны россии против Украины Владимир Зеленский доказал свое лидерство.

«Когда россияне начали наступать на Киев, вы знали, что будете их целью. Вы могли покинуть Киев, поскольку выживание Украинского государства тогда зависело от его выживания. Но вы выбрали остаться в Киеве, с украинским народом, так же как Черчилль остался в Лондоне в 1940 году. И вы сказали тогда: «Мне нужно оружие», – напомнил глава правительства Великобритании.

По его словам, Владимир Зеленский, как в свое время Уинстон Черчилль, преодолевает сверхсложные испытания и вдохновляет своим лидерством.

«Украинский народ – это лев, а вы должны быть его голосом. Голосом против тирании, добра против зла, света против тьмы. И вы этот голос льва прекрасно показали, и очень важно, что именно вы в должности Президента в это кризисное для Украины и мира время. Вдохновленные вашим лидерством, мы знаем, что Украина не только может победить – она победит! И когда этот день наступит, Украина предстанет как сильное независимое государство», – подчеркнул Премьер-министр Великобритании.

Добавим

Благодаря за награду, Президент Украины отметил, что эта премия олицетворяет не только его усилия, но и героизм десятков тысяч украинцев и украинок, отличившихся в боях с российским агрессором.

«Эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся бы для защиты свободы от нападения тирании», – акцентировал Владимир Зеленский.

Он также выразил убеждение, что украинцы и европейская история всегда будут помнить тех, кто не колеблясь пришел на помощь украинскому народу и идеи свободы в целом. В частности, Президент отметил лидерство Бориса Джонсона.

По словам Главы государства, сейчас мы боремся не просто за землю, права людей или украинского народа, не просто за свободу в Европе – мы вместе боремся за то, чтобы ни один агрессор больше никогда не рассматривал войну как средство для достижения захватнических целей.

«И, возможно, впервые в истории человечества мы способны сейчас показать всем в мире и надолго, что демократии, объединившись, могут остановить любую тиранию, даже если сначала кажется, что у нее неограниченные ресурсы для злости. Но это может стать реальностью, только если россия проиграет на поле боя в Украине», – сказал Владимир Зеленский.

В связи с этим он призвал продолжать поставки современного и эффективного оружия Украине в достаточном объеме, усиливать санкции против россии, привлекать больше народов в коалицию для защиты свободы, особенно тех, против кого россия в XXI веке решила применить искусственный голод.

«Демократии мира способны остановить любую тиранию. Мы способны остановить любое зло, угрожающее нашей свободе. Только общего лидерства всего свободного мира может хватить для этого. И должно хватить и терпения. Терпение на пути к победе. Сегодня никто не знает, сколько времени и усилий понадобится, чтобы дойти до нее. Однако победа стоит того, чтобы прийти. И станет нашей общей с вами историей. Такой же выдающейся, что нас с вами будут цитировать впоследствии так же, как мы сейчас цитируем сэра Черчилля», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Награда, которой была отмечена Глава Украинского государства, передана Послу Украины в Великобритании Вадиму Пристайко для ее отправления на родину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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