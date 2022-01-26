В Нидерландах ослабили COVID-ограничения на фоне вспышки заболеваемости
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. С 26 января в Нидерландах смогут возобновить работу бары, рестораны, музеи и театры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна "идет на риск", ослабляя ограничения.
Бары, рестораны и музеи закрыли с 18 декабря для того, чтобы попытаться сдержать распространение штамма "Омикрон".
С 26 января эти заведения смогут работать до 22:00. На входе посетители должны предоставить доказательства COVID-вакцинации или выздоровления от коронавируса.
Ночные клубы оставили закрытыми. Спортивные и культурные мероприятия может посетить не более 1250 человек.
Новые правила будут действующими до 8 марта. Их принятию предшествовала волна гнева со стороны сотрудников гостиничного сектора, который закрыли из-за COVID-ограничений. Они были недовольны решением правительства разрешить возобновить работу магазинов, спортивных залов, парикмахерских и секс-работников с 15 января.
Добавим
Ежедневно в Нидерландах фиксируют почти 60 тысяч больных COVID-19. За последнюю неделю число новых инфицированных возросло на 51% до свыше 366 тысяч, тогда как количество госпитализаций в отделении интенсивной терапии уменьшилось на 34%.
На сегодня вакцинировано почти 90% жителей Нидерландов.