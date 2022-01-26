В Нидерландах ослабили COVID-ограничения на фоне вспышки заболеваемости

ukru
15 марта, 19:03 • 107545 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145522 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124912 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118327 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105606 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101852 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94628 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125225 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127853 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127365 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 51810 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 34339 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 28932 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 54042 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 37238 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 125227 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 125159 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 262286 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291586 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227874 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105647 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127854 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111873 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129111 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131107 просмотра
Актуальное
В Нидерландах ослабили COVID-ограничения на фоне вспышки заболеваемости

В Нидерландах ослабили COVID-ограничения на фоне вспышки заболеваемости

Киев • УНН

 • 20249 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. С 26 января в Нидерландах смогут возобновить работу бары, рестораны, музеи и театры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна "идет на риск", ослабляя ограничения.

Бары, рестораны и музеи закрыли с 18 декабря для того, чтобы попытаться сдержать распространение штамма "Омикрон".

С 26 января эти заведения смогут работать до 22:00. На входе посетители должны предоставить доказательства COVID-вакцинации или выздоровления от коронавируса.

Ночные клубы оставили закрытыми. Спортивные и культурные мероприятия может посетить не более 1250 человек.

Новые правила будут действующими до 8 марта. Их принятию предшествовала волна гнева со стороны сотрудников  гостиничного сектора, который закрыли из-за COVID-ограничений. Они были недовольны решением правительства разрешить возобновить работу магазинов, спортивных залов, парикмахерских и секс-работников с 15 января.

Добавим

Ежедневно в Нидерландах фиксируют почти 60 тысяч больных COVID-19. За последнюю неделю число новых инфицированных возросло на 51% до свыше 366 тысяч, тогда как количество госпитализаций в отделении интенсивной терапии уменьшилось на 34%.

На сегодня вакцинировано почти 90% жителей Нидерландов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы