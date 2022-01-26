У Нідерландах послабили COVID-обмеження на тлі спалаху захворюваності
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. ІЗ 26 січня в Нідерландах зможуть відновити роботу бари, ресторани, музеї та театри. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.
Деталі
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що країна "йде на ризик", послаблюючи обмеження.
Бари, ресторани і музеї закрили з 18 грудня для того, щоб спробувати стримати поширення штаму "Омікрон".
Із 26 січня ці заклади зможуть працювати до 22:00. На вході відвідувачі мають надати докази COVID-вакцинації або одужання від коронавірусу.
Нічні клуби залишили закритими. Спортивні та культурні заходи може відвідати не більше ніж 1250 осіб.
Нові правила будуть чинними до 8 березня. Їхньому ухваленню передувала хвиля гніву з боку співробітників готельного сектору, який зачинили через COVID-обмеження. Вони були незадоволені рішенням уряду дозволити відновити роботу магазинів, спортивних залів, перукарень і секс-працівників з 15 січня.
Додамо
Щодня у Нідерландах фіксують майже 60 тисяч хворих на COVID-19. За останній тиждень кількість нових інфікованих зросла на 51% до понад 366 тисяч, тоді як кількість госпіталізацій у відділенні інтенсивної терапії зменшилася на 34%.
На сьогодні вакциновано майже 90% жителів Нідерландів.