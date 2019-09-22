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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 66579 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112500 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104317 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 111208 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Нидерландах 97-летний ветеран Второй мировой войны прыгнул с парашютом

В Нидерландах 97-летний ветеран Второй мировой войны прыгнул с парашютом

Киев  •  УНН

 • 21168 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В голландском городе Арнем 97-летний ветеран Второй мировой войны Сэнди Кортманн прыгнул с парашютом, таким образом отметив 75 годовщину прыжка с парашютом на войне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Он совершил прыжок вместе с военным парашютистом в ту же зону сброса, что и в 1944 году. Также известно, что в поддержку ветерана в Арнеме около 1,5 тысячи человек одновременно прыгнули с парашютом в память о погибших в операции 75 лет назад, в ходе которой были убиты более 1,5 тысячи британских солдат и захвачено более 6,5 тысячи.

"Ему было всего 22 года, когда он прыгнул с парашютом у Арнема в сентябре 1944 года, где его забрали в плен немцы", - говорится в сообщении.

Ветеран сравнил переживания от этого прыжка с ощущениями, когда он приходит на кладбище к покойному другу, погибшего 75 лет назад.

Алана Дэвидсон, которая на данный момент ухаживает за Кортманном в шотландском доме престарелых и уехала с ним в Нидерланды, сказала, что никогда раньше не видела ветерана таким счастливым.

Кортманн сказал, что прием, который ему организовали в Арнеме, был "замечательным" и он чувствовал себя счастливым.

Напомним, в Украине почти 370 тысяч участников боевых действий.

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