У Нідерландах 97-річний ветеран Другої світової війни стрибнув з парашутом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У голландському місті Арнем 97-річний ветеран Другої світової війни Сенді Кортманн стрибнув із парашутом, таким чином відзначивши 75 річницю стрибка з парашутом на війні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Він здійснив стрибок разом із військовим парашутистом в ту ж зону скидання, що і в 1944 році. Також відомо, що на підтримку ветерана в Арнемі близько 1,5 тисячі чоловік одночасно стрибнули з парашутом в пам'ять про загиблих в операції 75 років тому, в ході якої було вбито більше 1,5 тисячі британських солдатів і захоплено понад 6,5 тисячі.
"Йому було всього 22 роки, коли він стрибнув з парашутом біля Арнема у вересні 1944 року, де його забрали в полон німці", - йдеться в повідомленні.
Ветеран порівняв переживання від цього стрибка з відчуттями, коли він приходить на цвинтар до покійного друга, який загинув 75 років тому.
Алана Девідсон, яка на даний момент доглядає за Кортманном в шотландському будинку престарілих і поїхала з ним у Нідерланди, сказала, що ніколи раніше не бачила ветерана таким щасливим.
Кортманн сказав, що прийом, який йому організували в Арнемі, був "чудовим" і що він почував себе щасливим.
Нагадаємо, в Україні майже 370 тисяч учасників бойових дій.