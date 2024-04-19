У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей

Стриминговый гигант Netflix заявляет, что его прибыль резко выросла за первые три месяца этого года, частично благодаря ужесточению запрета обмена паролями, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Стриминговая платформа заявила, что в первом квартале у нее появилось 9,3 миллиона клиентов, в результате чего общее количество подписчиков достигло почти 270 миллионов.

Компания также сообщила, что ее прибыль в первом квартале подскочила до более чем 2,3 млрд долл.

Но со следующего года фирма перестанет сообщать об основных цифрах по подписчикам.

Объявляя свое решение, фирма заявила в письме акционерам: "В первые дни нашей деятельности, когда у нас было мало доходов и прибыли, рост количества участников был сильным индикатором нашего будущего потенциала".

Компания добавила, что сегодня количество подписчиков стало "лишь одним из компонентов нашего роста", и попросила инвесторов сосредоточиться на ее прибылях и доходах.

Ее доход за первый квартал вырос почти на 15% в годовом исчислении до 9,37 млрд долл.

Некоторые инвесторы восприняли неожиданное решение прекратить отчитываться о количестве подписчиков как признак того, что волна роста количества клиентов Netflix, возможно, подходит к концу.

Акции Netflix выросли более чем на 30% с начала этого года, приблизившись к пику 2021 года. Однако после объявления они стали почти на 5% ниже.

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Последний раз Netflix повышал цену на свой популярный "стандартный" план в 2022 году.

За этим шагом последовало необычное падение количества подписчиков, что напугало инвесторов и усилило опасения, что Netflix теряет доминирование в отрасли, которую он основал.

Вскоре после этого компания заявила, что возобновит рост, прекратив совместное использование паролей и запустив новый план, который будет менее дорогим, но с рекламой.

Компания также продвигается в таких областях, как спорт и видеоигры, продолжая лицензировать материалы конкурирующих медиа-компаний, которые ищут способы увеличения прибыли.

Аналитики говорят, что компания также выиграла от своего глобального присутствия, которое помогло ей поддерживать относительно сильный поток новых шоу, несмотря на забастовки, которые поразили Голливуд в прошлом году.

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Дополнение

Другие технологические гиганты, такие как родительская компания Facebook Meta и платформа социальных сетей X, ранее Twitter, также перестали сообщать о ежемесячном количестве активных пользователей, поскольку рост замедлился, отметило издание.