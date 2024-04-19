У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
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Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205715 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236283 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232581 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

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У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей

Прибыль Netflix резко выросла в первом квартале 2023 года из-за запрета на обмен паролями, добавив 9,3 миллиона новых подписчиков до почти 270 миллионов, со следующего года компания прекратит отчитываться о ключевых цифрах подписчиков.

Экономика •   •  920 просмотра
У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей

Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о встрече на следующей неделе

Андрей Ермак и Петер Сийярто провели телефонный разговор в ходе которого договорились встретиться на следующей неделе, чтобы оценить результаты и спланировать дальнейшие шаги в украинско-венгерских отношениях.

политика •   •  1837 просмотра
Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о встрече на следующей неделе

The Hill: Палата представителей США сделала шаг к принятию пакета помощи Украине

Палата представителей Конгресса США провела процедурное голосование, которое позволило вынести четыре законопроекта о внешней помощи, включая помощь Украине, на голосование в полном составе Палаты представителей позже.

Война •   •  3536 просмотра
The Hill: Палата представителей США сделала шаг к принятию пакета помощи Украине

Зеленский выступил на заседании Совета "Украина - НАТО": "путина надо спустить с неба на землю"

Зеленский призвал союзников по НАТО предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ракет дальнего радиуса действия, артиллерийских боеприпасов и истребителей, чтобы преодолеть российские военно-воздушные силы и приблизить мир.

Война •   •  3907 просмотра
Зеленский выступил на заседании Совета "Украина - НАТО": "путина надо спустить с неба на землю"

Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны

Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по легитимным военным целям за пределами страны, таких как российские самолеты, которые обстреливали украинские города, как заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Война •   •  4486 просмотра
Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны

Днепропетровщина: враг совершил два десятка атак на Никопольщину, без света 30 тыс. абонентов

россияне атаковали Никопольский район, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив здания, транспортные средства и энергетическое оборудование, оставив 30 000 абонентов без электричества.

Война •   •  4235 просмотра
Днепропетровщина: враг совершил два десятка атак на Никопольщину, без света 30 тыс. абонентов

Национальный павильон Украины открыли на Венецианской биеннале

Национальный павильон Украины на 60-й Венецианской биеннале исследует темы войны, эмиграции, адаптации и языковой трансформации через четыре проекта, символизирующие коллективное сопротивление российской агрессии.

Культура •   •  3987 просмотра
Национальный павильон Украины открыли на Венецианской биеннале

На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС

Россияне атаковали пожарную машину с помощью беспилотника-камикадзе, когда спасатели тушили пожар, вызванный обстрелом в Никополе Днепропетровской области, но обошлось без жертв среди личного состава.

Общество •   •  5627 просмотра
На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продолжают проводить исследования с целью полного установления последствий экологической катастрофы, вызванной российским взрывом Каховской ГЭС на юге Украины, поскольку постоянно появляются новые обстоятельства и факты, связанные с трагедией.

Война •   •  26597 просмотра
Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

"Помощь уже в пути": Столтенберг анонсировал пакеты военной помощи Украине от членов НАТО

Несколько стран-членов НАТО взяли на себя конкретные обязательства предоставить военную помощь Украине, в том числе боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и дополнительную финансовую поддержку, о которой будет объявлено в ближайшее время.

Война •   •  7567 просмотра
"Помощь уже в пути": Столтенберг анонсировал пакеты военной помощи Украине от членов НАТО