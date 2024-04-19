Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей
Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о встрече на следующей неделе
The Hill: Палата представителей США сделала шаг к принятию пакета помощи Украине
Зеленский выступил на заседании Совета "Украина - НАТО": "путина надо спустить с неба на землю"
Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны
Днепропетровщина: враг совершил два десятка атак на Никопольщину, без света 30 тыс. абонентов
Национальный павильон Украины открыли на Венецианской биеннале
На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭСЭксклюзив
"Помощь уже в пути": Столтенберг анонсировал пакеты военной помощи Украине от членов НАТО
Популярные
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла
Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора
У нас нет плана Б: Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе
Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены
Публикации
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей
Прибыль Netflix резко выросла в первом квартале 2023 года из-за запрета на обмен паролями, добавив 9,3 миллиона новых подписчиков до почти 270 миллионов, со следующего года компания прекратит отчитываться о ключевых цифрах подписчиков.
Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о встрече на следующей неделе
Андрей Ермак и Петер Сийярто провели телефонный разговор в ходе которого договорились встретиться на следующей неделе, чтобы оценить результаты и спланировать дальнейшие шаги в украинско-венгерских отношениях.
The Hill: Палата представителей США сделала шаг к принятию пакета помощи Украине
Палата представителей Конгресса США провела процедурное голосование, которое позволило вынести четыре законопроекта о внешней помощи, включая помощь Украине, на голосование в полном составе Палаты представителей позже.
Зеленский выступил на заседании Совета "Украина - НАТО": "путина надо спустить с неба на землю"
Зеленский призвал союзников по НАТО предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ракет дальнего радиуса действия, артиллерийских боеприпасов и истребителей, чтобы преодолеть российские военно-воздушные силы и приблизить мир.
Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны
Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по легитимным военным целям за пределами страны, таких как российские самолеты, которые обстреливали украинские города, как заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Днепропетровщина: враг совершил два десятка атак на Никопольщину, без света 30 тыс. абонентов
россияне атаковали Никопольский район, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив здания, транспортные средства и энергетическое оборудование, оставив 30 000 абонентов без электричества.
Национальный павильон Украины открыли на Венецианской биеннале
Национальный павильон Украины на 60-й Венецианской биеннале исследует темы войны, эмиграции, адаптации и языковой трансформации через четыре проекта, символизирующие коллективное сопротивление российской агрессии.
На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС
Россияне атаковали пожарную машину с помощью беспилотника-камикадзе, когда спасатели тушили пожар, вызванный обстрелом в Никополе Днепропетровской области, но обошлось без жертв среди личного состава.
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продолжают проводить исследования с целью полного установления последствий экологической катастрофы, вызванной российским взрывом Каховской ГЭС на юге Украины, поскольку постоянно появляются новые обстоятельства и факты, связанные с трагедией.
"Помощь уже в пути": Столтенберг анонсировал пакеты военной помощи Украине от членов НАТО
Несколько стран-членов НАТО взяли на себя конкретные обязательства предоставить военную помощь Украине, в том числе боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и дополнительную финансовую поддержку, о которой будет объявлено в ближайшее время.