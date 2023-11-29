Netflix отменяет пять сериалов одновременно - решение связано с забастовкой профсоюзов

Корпорация Netflix объявила об отмене пяти оригинальных сериалов. Принятое спустя неделю, после завершения забастовки актеров, решение разочаровало как поклонников, так и создателей работ. Об этом пишет издание Индепендент, передает УНН.

Детали

Отмена пяти телешоу связано с недавней забастовкой профсоюзов писателей и актеров, а также анализом рентабельности. После завершения забастовок в Голливуде, сетям и стриминговым сервисам приходится принимать решения относительно своих существующих объектов, - многие из них могут пострадать от сокращения из-за роста расходов после того, как производство всех проектов остановилось.

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Недавно Netflix закрыл пять сериалов, один из которых был ярким хитом и имел горячую фан-базу, которая требовала продолжения сезона: "Тень и кость". Среди других пострадавших: мультсериалы "Фарзар" и "Капитан Фол", "Агент Элвис", который представляет Элвиса Пресли как секретного правительственного агента, а также сериал "Гламур" с Ким Кэтролл в главной роли.

Как сообщается, фанаты не восприняли эту новость легкомысленно, выражая свое разочарование в социальных сетях.

Никогда, ни по какой причине, не влюбляйтесь в телешоу Netflix. Они убивают их при первой же возможности - написал писатель Гектор Наварро.

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