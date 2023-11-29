Netflix отменяет пять сериалов одновременно - решение связано с забастовкой профсоюзов
Киев • УНН
Netflix отменил пять оригинальных сериалов, включая популярный "Тень и кость", из-за недавней забастовки и проблем с прибыльностью. Фанаты и создатели выразили разочарование таким решением.
Корпорация Netflix объявила об отмене пяти оригинальных сериалов. Принятое спустя неделю, после завершения забастовки актеров, решение разочаровало как поклонников, так и создателей работ. Об этом пишет издание Индепендент, передает УНН.
Детали
Отмена пяти телешоу связано с недавней забастовкой профсоюзов писателей и актеров, а также анализом рентабельности. После завершения забастовок в Голливуде, сетям и стриминговым сервисам приходится принимать решения относительно своих существующих объектов, - многие из них могут пострадать от сокращения из-за роста расходов после того, как производство всех проектов остановилось.
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Недавно Netflix закрыл пять сериалов, один из которых был ярким хитом и имел горячую фан-базу, которая требовала продолжения сезона: "Тень и кость". Среди других пострадавших: мультсериалы "Фарзар" и "Капитан Фол", "Агент Элвис", который представляет Элвиса Пресли как секретного правительственного агента, а также сериал "Гламур" с Ким Кэтролл в главной роли.
Как сообщается, фанаты не восприняли эту новость легкомысленно, выражая свое разочарование в социальных сетях.
Никогда, ни по какой причине, не влюбляйтесь в телешоу Netflix. Они убивают их при первой же возможности
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Netflix отменяет пять сериалов одновременно - решение связано с забастовкой профсоюзов
Netflix отменил пять оригинальных сериалов, включая популярный "Тень и кость", из-за недавней забастовки и проблем с прибыльностью. Фанаты и создатели выразили разочарование таким решением.
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