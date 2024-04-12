Стриминговый сервис Showtime прекратит работу в конце апреля

Спустя почти девять лет со времени запуска стриминговый сервис Showtime прекращает работу в конце апреля, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Согласно сообщениям, отправленным подписчикам, отдельный сервис Showtime будет закрыт 30 апреля. Конец потоковых программ Showtime наступил менее чем через год после того, как материнская компания Paramount Global интегрировала программы Showtime в план высшего уровня Paramount+.

В июне 2023 года компания запустила пакет потоковой передачи без рекламы Paramount+ With Showtime, а также повысила цены (с 9,99 до 11,99 долларов в месяц). Изначально Paramount Global заявляла, что планирует прекратить работу отдельного потокового приложения Showtime примерно в конце 2023 года.

"Теперь, когда подписчики могут получить доступ к своим любимым программам Showtime на Paramount+, подписавшись на план Paramount+ с Showtime, потоковый сервис Showtime закроется 30 апреля 2024 года, - говорится в сообщении на сайте помощи клиентам Showtime. - Текущие подписчики потокового вещания Showtime будут продолжать иметь доступ к потоковому сервису Showtime до тех пор, пока он не будет закрыт 30 апреля 2024 года".

Дополнение

Стриминговый сервис Showtime дебютировал в июле 2015 года. Стратегия объединения Showtime с Paramount+ аналогична подходу Warner Bros. Discovery с HBO по Max: после запуска того, что ранее называлось HBO Max, компания закрыла свои отдельные сервисы HBO Now и HBO Go, а затем в 2023 году переименовала флагманский сервис на Max с добавлением программ со стороны Discovery WBD.