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В нестабильный период после выборов может вмешаться РФ - Аваков

Киев • УНН

 • 10739 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что честные выборы — вопрос национальной безопасности. Он добавил, что если после первого президентского тура начнет дестабилизироваться политическая ситуация — это может стать поводом для вмешательства России во внутренние дела Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр МВД.

В нестабильный период после выборов может вмешаться РФ - Аваков

"Я думаю, что мы проведем честные выборы без нарушений. Риск будет тогда, когда выборы завершатся. 1 апреля очень важно, чтобы из 39 кандидатов - 37 повели себя достойно и не подрывали участки и не будоражили людей на протест. Особенно, если разница в голосах будет невелика. Все должны понимать, что победит один. Мы готовы ко всему, но я боюсь, что тот, кто проиграет, может решить, что организованные уличные протесты - это его политическая защита. Это может подорвать страну. Конечно, в такую нестабильную ситуацию сразу может вмешаться РФ. Поэтому я так жестко реагирую на фальсификацию", - заявил министр.

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Напомним, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не видит рисков в схемах "мертвых душ" на президентских выборах.

В частности, Аваков заявил, что 31 марта МВД проверит реестр избирателей на предмет пребывания граждан в Украине.

Как сообщал УНН, Аваков заявил о массовом подкупе избирателей с помощью админресурса.

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