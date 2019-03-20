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У нестабільний період після виборів може втрутитись РФ - Аваков

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що чесні вибори – питання національної безпеки. Він додав, що якщо після першого президентського туру почне дестабілізуватись політична ситуація - це може стати приводом до втручання Росії у внутрішні справи України. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр МВС.

У нестабільний період після виборів може втрутитись РФ - Аваков

“Я думаю, що ми проведемо чесні вибори без порушень. Ризик буде тоді, коли вибори завершаться. 1 квітня дуже важливо, щоб із 39 кандидатів — 37 повели себе гідно і не підривали дільниці і не збурювали людей на протест. Особливо ,якщо різниця у голосах буде невелика. Всі мають розуміти, що переможе один. Ми готові до усього, але я побоююся, що той, хто програє, може вирішити, що організовані вуличні протести — це його політичний захист. Це може підірвати країну. Звісно, що у таку нестабільну ситуацію одразу може втрутитися РФ. Тому я так жорстко реагую на фальсифікацію”, — заявив міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Масовий підкуп виборців: на дорозі обшукали Lаnd Rover і вилучили 2,5 млн грн

Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не бачить ризиків у схемах “мертвих душ” на президентських виборах.

Зокрема, Аваков заявив, що 31 березня МВС перевірить реєстр виборців на предмет перебування громадян в Україні.

Як повідомляв УНН, Аваков заявив про масовий підкуп виборців за допомогою адмінресурсу.

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