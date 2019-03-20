У нестабільний період після виборів може втрутитись РФ - Аваков

КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що чесні вибори – питання національної безпеки. Він додав, що якщо після першого президентського туру почне дестабілізуватись політична ситуація - це може стати приводом до втручання Росії у внутрішні справи України. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр МВС.