В небе над подмосковьем заметили БПЛА “внушительных” размеров
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Российские Телеграмм-каналы сообщают, что в небе над подмосковьем заметили БПЛА “внушительных” размеров, передает УНН.
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“Только что неизвестный беспилотник внушительных размеров был замечен в подмосковье — в небе над серпуховом. Очевидцы сообщили в полицию. Сейчас выясняют, откуда взялся этот БПЛА”, – сообщил Телеграмм-канал SHOT под опубликованным видео.
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Ранее российские соцсети сообщали, что в подмосковье в рф якобы упал неизвестный беспилотник.