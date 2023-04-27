В небе над подмосковьем заметили БПЛА “внушительных” размеров

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“Только что неизвестный беспилотник внушительных размеров был замечен в подмосковье — в небе над серпуховом. Очевидцы сообщили в полицию. Сейчас выясняют, откуда взялся этот БПЛА”, – сообщил Телеграмм-канал SHOT под опубликованным видео.

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Ранее российские соцсети сообщали, что в подмосковье в рф якобы упал неизвестный беспилотник.