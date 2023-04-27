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У небі над підмосков'ям помітили БПЛА "значних" розмірів

У небі над підмосков'ям помітили БПЛА "значних" розмірів

Київ • УНН

 • 805410 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російські Телеграм-канали повідомляють, що в небі над підмосков'ям помітили БПЛА “значних” розмірів, передає УНН.

Цитата

“Тільки що невідомий безпілотник значних розмірів був помічений в підмосков'ї — в небі над серпуховом. Очевидці повідомили в поліцію. Зараз з'ясовують, звідки взявся цей БПЛА”, – повідомив Телеграм-канал SHOT під опублікованим відео.

Доповнення

Раніше російські соцмережі повідомляли, що в підмосков'ї в рф нібито впав невідомий безпілотник.

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