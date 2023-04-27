У небі над підмосков'ям помітили БПЛА "значних" розмірів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російські Телеграм-канали повідомляють, що в небі над підмосков'ям помітили БПЛА “значних” розмірів, передає УНН.
Цитата
“Тільки що невідомий безпілотник значних розмірів був помічений в підмосков'ї — в небі над серпуховом. Очевидці повідомили в поліцію. Зараз з'ясовують, звідки взявся цей БПЛА”, – повідомив Телеграм-канал SHOT під опублікованим відео.
Доповнення
Раніше російські соцмережі повідомляли, що в підмосков'ї в рф нібито впав невідомий безпілотник.