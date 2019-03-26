В НБУ призвали банки больше внимания уделять рисковым клиентам

По словам Березы, речь идет о зарубежных компаниях-оболочках, которые преступники нередко используют для схем по отмыванию средств.

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"Мы должны сделать надлежащие выводы из ситуаций, в которых оказались некоторые зарубежные банки, что недостаточно внимания уделяли таким компаниям-нерезидентам. Наш банковский сектор уже достаточно много сделал на пути построения эффективной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, поэтому нужно двигаться дальше. А для этого мы должны понимать природу рисков и уметь противодействовать им в пределах риск-ориентированного подхода", - подчеркнул Береза.

Напомним, 7 февраля в Украине заработала новая система валютного надзора, основанная на подходе, что, в частности, должен позволить упрощение проведения прозрачных валютных операций населением и бизнесом.

В первый день после появления возможности обмена валюты онлайн для физических лиц, по данным банков, украинцы купили около 4 млн долларов онлайн.

Национальный банк Украины рассматривает в качестве приоритетных ослабление на валютном рынке снижение и постепенную отмену лимита на репатриацию дивидендов и отмену обязательной продажи части валютной выручки бизнесом.