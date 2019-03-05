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НБУ назвав пріоритети у подальших валютних послабленнях

НБУ назвав пріоритети у подальших валютних послабленнях

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Національний банк України розглядає як пріоритетні послаблення на валютному ринку зниження і поступове скасування ліміту на репатріацію дивідендів і скасування обов'язкового продажу частини валютних надходжень бізнесом. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.

"Зниження і поступове скасування ліміту на репатріацію дивідендів, а також скасування обов'язкового продажу частини валютних надходжень бізнесом є пріоритетними послабленнями на валютному ринку", - заявив Чурій на зустрічі з банками та бізнесом.

За його словами, Нацбанк вже розглядає можливість нових валютних послаблень на додаток до близько 30 новацій, які вступили в дію 7 лютого 2019 року.

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"Водночас подальшу лібералізацію серйозно стримуватиме подальше відстрочення розгляду Верховною Радою законів, спрямованих на підвищення якості регулювання небанківського фінансового ринку (законопроект про "спліт") і попередження непродуктивного відпливу капіталу з країни (законопроект щодо протидії BEPS)", - відзначили у НБУ.

Присутні на зустрічі підприємці і банкіри акцентували на важливості валютної лібералізації для спрощення ведення бізнесу в Україні. Серед іншого вони привітали скасування попереднього резервування коштів у гривні для подальшої купівлі валюти бізнесом (режим Т+1) і валютного нагляду за експортно-імпортними операціями до 150 тис. грн.

Нагадаємо, з 7 лютого в Україні запрацювала нова система валютного нагляду.

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