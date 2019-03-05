НБУ назвав пріоритети у подальших валютних послабленнях
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Національний банк України розглядає як пріоритетні послаблення на валютному ринку зниження і поступове скасування ліміту на репатріацію дивідендів і скасування обов'язкового продажу частини валютних надходжень бізнесом. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
"Зниження і поступове скасування ліміту на репатріацію дивідендів, а також скасування обов'язкового продажу частини валютних надходжень бізнесом є пріоритетними послабленнями на валютному ринку", - заявив Чурій на зустрічі з банками та бізнесом.
За його словами, Нацбанк вже розглядає можливість нових валютних послаблень на додаток до близько 30 новацій, які вступили в дію 7 лютого 2019 року.
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"Водночас подальшу лібералізацію серйозно стримуватиме подальше відстрочення розгляду Верховною Радою законів, спрямованих на підвищення якості регулювання небанківського фінансового ринку (законопроект про "спліт") і попередження непродуктивного відпливу капіталу з країни (законопроект щодо протидії BEPS)", - відзначили у НБУ.
Присутні на зустрічі підприємці і банкіри акцентували на важливості валютної лібералізації для спрощення ведення бізнесу в Україні. Серед іншого вони привітали скасування попереднього резервування коштів у гривні для подальшої купівлі валюти бізнесом (режим Т+1) і валютного нагляду за експортно-імпортними операціями до 150 тис. грн.
Нагадаємо, з 7 лютого в Україні запрацювала нова система валютного нагляду.