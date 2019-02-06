НБУ дозволив репатріацію дивідендів за 2018 рік

"Ми дозволили репатріацію дивідендів за 2018 рік. На сьогодні у нас поки що діє щомісячний ліміт у 7 млн євро", - повідомив Чурій.

Він зауважив, що тепер можна репатріювати за всі руки, однак межа у 7 млн євро поки що залишатиметься. Водночас можна вже говорити про збільшення місячного ліміту, адже раніше він обраховувався в доларах. У майбутньому центробанк планує взагалі зняти місячне обмеження на репатріацію дивідендів.

Як повідомляв УНН, з 7 лютого набуває чинності Законом України "Про валюту і валютні операції", яким буде знято цілий ряд обмежень. У НБУ розповіли, які саме обмеження будуть зняті.

Нагадаємо, з 1 березня НБУ знизить норму обов'язкового продажу надходжень валюти до 30%.