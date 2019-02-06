НБУ разрешил репатриацию дивидендов за 2018 год
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Национальный банк Украины разрешил компаниям и банкам с иностранными инвестициями репатриировать дивиденды за 2018 год. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает УНН.
"Мы разрешили репатриацию дивидендов за 2018 год. На сегодня у нас пока действует ежемесячный лимит в 7 млн евро", - сообщил Чурий.
Он отметил, что теперь можно репатриировать за все руки, однако предел в 7 млн евро пока остается. В то же время можно уже говорить об увеличении месячного лимита, ведь раньше он исчислялся в долларах. В будущем центробанк планирует вообще снять месячное ограничение на репатриацию дивидендов.
Как сообщал УНН, с 7 февраля вступает в силу Закона Украины "О валюте и валютных операциях", которым будет снят целый ряд ограничений. В НБУ рассказали, какие именно ограничения будут сняты.
Напомним, с 1 марта НБУ снизит норму обязательной продажи поступлений валюты до 30%.