НБУ разрешил репатриацию дивидендов за 2018 год

"Мы разрешили репатриацию дивидендов за 2018 год. На сегодня у нас пока действует ежемесячный лимит в 7 млн евро", - сообщил Чурий.

Он отметил, что теперь можно репатриировать за все руки, однако предел в 7 млн евро пока остается. В то же время можно уже говорить об увеличении месячного лимита, ведь раньше он исчислялся в долларах. В будущем центробанк планирует вообще снять месячное ограничение на репатриацию дивидендов.

Как сообщал УНН, с 7 февраля вступает в силу Закона Украины "О валюте и валютных операциях", которым будет снят целый ряд ограничений. В НБУ рассказали, какие именно ограничения будут сняты.

Напомним, с 1 марта НБУ снизит норму обязательной продажи поступлений валюты до 30%.