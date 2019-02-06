В НБУ пояснили, які обмеження перестануть діяти на валютному ринку

"Закінчує дію декрет про валютне регулювання. Вступає в дію з ночі закон про валюту та валютне регулювання… Буде працювати принцип, який говорить: все, що не заборонено напряму - дозволено. Тобто на заміну тотального контролю кожної валютної операції прийде ризикоорієнтований валютний нагляд, тобто банки будуть наглядати за тими операціями, які несуть більше ризиків. За тими операціями, які не несуть ризиків буде повністю відмінено валютний нагляд. Ми ввели поняття "незначних валютних операцій" - це операції менші від суми фінансового моніторингу - на сьогоднішній день це сума менше 150 тисяч гривень", - розповів Чурій.

Також, за його словами, буде змінено підхід до самого процесу перевірки, яка раніше проводилася за чіткою формою та часто була неефективною.

"Повністю змінені повноваження НБУ. Якщо раніше НБУ мав великі повноваження щодо введення обмежень, тобто Національний банк міг запроваджувати будь-яке обмеження без консультації з будь-яким органом державної влади, водночас НБУ був дуже обмежений щодо зняття обмежень, які були на рівні законів, декрету про валютне регулювання. Ситуацію повністю змінено. Нацбанк отримає повноваження щодо зняття обмежень, і в нас є дорожня карта щодо їх зняття", - зазначив Чурій.

Водночас, він наголосив, що у разі кризових явищ НБУ зможе запроваджувати якісь обмеження тільки строком на шість місяців. Після цього двічі кризові явища може підтвердити Рада НБУ, що дасть можливість запроваджувати обмеження загальним строком на півтора роки.

Загалом з 7 лютого запрацює більше 20 послаблень на валютному ринку. Зокрема, для бізнесу збільшується строк розрахунків за експортно-імпортними операціями з 6 місяців до року; повністю відміняються санкції у разі порушення строків розрахунків; відміняються штрафи у розмірі суми операції; запроваджується система лімітів (наприклад, для іноземних інвестицій ліміт становитиме до двох мільйонів доларів на рік); українські компанії зможуть відкривати рахунки закордоном і вільно перераховувати валютні кошти закордоном; повністю відміняється реєстрація кредитів від нерезидентів; запроваджується можливість онлайн купівлі валюти; фізособи без ліцензій зможуть інвестувати за кордон (до 50 тисяч євро на рік); переказ грошей фізособами до 150 тисяч гривень без відкриття рахунків.

Також запроваджується можливість хеджування валютних ризиків під боргові операції, а також через деривативи.

"Ми прийняли рішення зняти обмеження щодо резервування коштів на купівлю валюти, так зване "правило Т+1", тобто тепер компанії, якщо їм потрібно купити кошти під валютний контракт, можуть це зробити день в день, тобто їм не потрібно резервувати кошти. З 1 березня зменшуємо розмір обов’язкового продажу валюти експортерами до 30%. Також ми дозволимо репатріацію дивідендів за 2018 рік. Поки в нас діє максимальна сума репатріації на місяць це 7 млн євро, тобто тепер можна буде репатріювати за всі роки", - пояснив заступник голови НБУ.

За його словами, вимоги до обов’язкового продажу валюти експортерами в майбутньому будуть зняті повністю. Також планується зняти обмеження на репатріацію дивідендів.

Нагадаємо, НБУ з 1 березня знизить вимогу щодо обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб до 30% з 50%, що діють на сьогодні.