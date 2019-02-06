В НБУ объяснили, какие ограничения перестанут действовать на валютном рынке

"Заканчивает действие декрет о валютном регулировании. Вступает в силу с ночи закон о валюте и валютном регулировании... Будет работать принцип, который гласит: все, что не запрещено направлению - разрешено. То есть на замену тотального контроля каждой валютной операции придет рискоориентированный валютный надзор, то есть банки будут наблюдать за теми операциями, которые несут больше рисков. По тем операциям, которые не несут рисков будет полностью отменен валютный контроль. Мы ввели понятие "незначительных валютных операций" - это операции меньше суммы финансового мониторинга - на сегодняшний день это сумма меньше 150 тысяч гривен", - рассказал Чурий.

Также, по его словам, будет изменен подход к самому процессу проверки, которая ранее проводилась по четкой форме и часто была неэффективной.

"Полностью изменены полномочия НБУ. Если раньше НБУ имел большие полномочия по введению ограничений, то есть Национальный банк мог вводить любое ограничение без консультации с любым органом государственной власти, в то же время НБУ был ограничен по снятию ограничений, которые были на уровне законов, декрета о валютном регулировании. Ситуация полностью изменена. Нацбанк получит полномочия по снятию ограничений, и у нас есть дорожная карта по их снятию", - отметил Чурий.

Вместе с тем он подчеркнул, что в случае кризисных явлений НБУ сможет вводить какие-то ограничения только сроком на шесть месяцев. После этого дважды кризисные явления может подтвердить Совет НБУ, что позволит вводить ограничения общим сроком на полтора года.

В общем с 7 февраля заработает более 20 послаблений на валютном рынке. В частности, для бизнеса увеличивается срок расчетов по экспортно-импортным операциям с 6 месяцев до года; полностью отменяются санкции в случае нарушения сроков расчетов; отменяются штрафы в размере суммы операции; вводится система лимитов (например, для иностранных инвестиций лимит составит до двух миллионов долларов в год); украинские компании смогут открывать счета за рубежом и свободно перечислять валютные средства за рубежом; полностью отменяется регистрация кредитов от нерезидентов; вводится возможность онлайн покупки валюты; физлица без лицензий смогут инвестировать за границу (до 50 тысяч евро в год) перевод денег физическими лицами в 150 тысяч гривен без открытия счетов.

Также вводится возможность хеджирования валютных рисков под долговые операции, а также через деривативы.

"Мы приняли решение снять ограничения по резервированию средств на покупку валюты, так называемое "правило Т+1", то есть теперь компании, если им нужно купить средства под валютный контракт, могут это сделать день в день, то есть им не нужно резервировать средства. С 1 марта уменьшаем размер обязательной продажи валюты экспортерами до 30%. Также мы позволим репатриацию дивидендов за 2018 год. Пока у нас действует максимальная сумма репатриации в месяц это 7 млн евро, то есть теперь можно будет репатриировать за все годы", - пояснил заместитель главы НБУ.

По его словам, требования к обязательной продажи валюты экспортерами в будущем будут сняты полностью. Также планируется снять ограничения на репатриацию дивидендов.

Напомним, НБУ с 1 марта снизит требование относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц до 30% с 50%, действующих на сегодня.