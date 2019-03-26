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У НБУ закликали банки більше уваги приділяти ризиковим клієнтам

Київ • УНН

 • 9638 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Банки сьогодні, застосовуючи ризик – орієнтовний підхід, мають більше уваги приділяти ризиковим клієнтам. На цьому наголосив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза на робочій зустрічі з банками, передає УНН.

У НБУ закликали банки більше уваги приділяти ризиковим клієнтам

За словами Берези, йдеться про зарубіжні компанії-оболонки, які злочинці нерідко використовують для схем із відмивання коштів.

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“Ми маємо зробити належні висновки із ситуацій, в яких опинилися деякі зарубіжні банки, що недостатньо уваги приділяли таким компаніям-нерезидентам. Наш банківський сектор вже досить багато зробив на шляху побудови ефективної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, тож потрібно рухатися далі. А для цього ми маємо розуміти природу ризиків і вміти протидіяти їм у межах ризик-орієнтованого підходу”, — наголосив Береза.

Нагадаємо, 7 лютого в Україні запрацювала нова система валютного нагляду, заснована на підході, що, зокрема, має дозволити спрощення проведення прозорих валютних операцій населенням та бізнесом.

У перший день після появи можливості обміну валюти онлайн для фізичних осіб, за даними банків, українці купили близько 4 млн доларів онлайн.

Національний банк України розглядає як пріоритетні послаблення на валютному ринку зниження і поступове скасування ліміту на репатріацію дивідендів і скасування обов'язкового продажу частини валютних надходжень бізнесом.

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