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В НБУ отреагировали на российские санкции против украинцев

Киев  •  УНН

 • 8420 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В НБУ надеются, что введение с сегодняшнего дня Россией санкций против 322 украинских граждан и 68 компаний не повлияет на макрофинансовую стабильность страны. Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, передает УНН.

"Поскольку большинство санкций касаются блокирования безналичных средств, активов и ценных бумаг, всего, что находится на счетах российских банков в России, это собственные сбережения и, мне хочется верить, что это никак не повлияет на макрофинансовую стабильность нашей страны", - сказала она.

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Рожкова также подчеркнула, что пока НБУ не может дать глубокую оценку российским санкциям против Украины, но наша страна уже применила контрмеры, поскольку ввела санкции раньше.

"Если же говорить о юридических лицах, то там есть только один банк и я верю, что он не ведет дел с Россией", - добавила она.

Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.

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Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.

Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.

Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

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Впоследствии, в сентябре, СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.

В сентябре же в Кремле пообещали "построенной на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.

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