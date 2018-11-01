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У НБУ відреагували на російські санкції проти українців

У НБУ відреагували на російські санкції проти українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. У НБУ сподіваються, що введення відсьогодні Росією санкцій проти 322 українських громадян і 68 компаній не вплине на макрофінансову стабільність країни. Про це заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, передає УНН.

"Оскільки більшість санкцій стосуються блокування безготівкових коштів, активів та цінних паперів, усього, що знаходиться на рахунках російських банків у Росії, це власні заощадження і, мені хочеться вірити, що це ніяк не вплине на макрофінансову стабільність нашої країни", - сказала вона.

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Рожкова також підкреслила, що поки НБУ не може дати глибоку оцінку російським санкціям проти України, але наша країна вже застосувала контрзаходи, оскільки ввела санкції раніше.

"Якщо ж говорити про юридичних осіб, то там є тільки один банк і я вірю, що він не веде справ з Росією", - додала вона.

Нагадаємо, 1 листопада Росія ввела економічні санкції  стосовно 322 українських громадян і 68 компаній. Таку постанову від 1 листопада, підписану прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, опубліковано на сайті уряду РФ.

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Як повідомляв УНН, 22 жовтня російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України.

Згодом стало відомо, що російські санкції торкнуться сотень українців, серед них буде багато відомих людей.

Додамо, рішення про санкції з'явилося після того, як у травні РНБО ввела санкції  проти 756 юридичних та 1748 фізичних осіб за причетність до російської агресії проти України, а також підготовку і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ.

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Згодом, у вересні, РНБО України застосувала спеціальні санкції  до низки транспортних підприємств РФ.

У вересні ж у Кремлі пообіцяли "побудовану на принципі взаємності" відповідь на санкції України.

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