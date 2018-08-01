В НБУ объяснили, как теперь следить за курсом гривны

“Обновленный официальный курс гривни к доллару США будет публиковаться на 2 часа раньше — в 16:00, а в 18:00 будет появляться официальный курс гривни к евро и к другим иностранным валютам и банковским металлам. Национальный банк будет публиковать официальный курс гривны как на текущий день, так и на следующий”, — говорится в сообщении.

Как пояснили в НБУ, сегодня будет обнародован кроме официального курса гривны к иностранным валютам на 1 августа, еще и установленный официальный курс гривны на 2 августа. В дальнейшем будет обновляться именно значение официального курса на следующий день. Для текущего дня будет оставаться актуальным курс, обнародованный накануне.

Кроме того, на главной странице в таблице “Показатели валютного рынка” появился новый показатель справочного значения курса гривны к доллару США на 12:00, значение которого будет обновляться ежедневно до 12:30.

Напомним, с 1 августа 2018 года Национальный банк будет осуществлять расчет официального курса гривни к доллару США по новой методике.