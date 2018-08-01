У НБУ пояснили, як тепер слідкувати за курсом гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Відсьогодні, оновлений офіційний курс гривні до долара США буде публікуватись до 16:00, а до 18:00 з’являтиметься офіційний курс гривні до євро та до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікуватиме офіційний курс гривні як на поточний день, так і на наступний, передає УНН з посиланням на НБУ.
“Оновлений офіційний курс гривні до долара США буде публікуватись на 2 години раніше — до 16:00, а до 18:00 з’являтиметься офіційний курс гривні до євро та до інших іноземних валют та банківських металів. Національний банк публікуватиме офіційний курс гривні як на поточний день, так і на наступний”, — йдеться у повідомленні.
Як пояснили у НБУ, сьогодні буде оприлюднено крім офіційного курсу гривні до іноземних валют на 1 серпня, ще й установлений офіційний курс гривні на 2 серпня. У подальшому оновлюватиметься саме значення офіційного курсу на наступний день. Для поточного дня залишатиметься актуальним курс, оприлюднений напередодні.
Крім того, на головній сторінці у таблиці “Показники валютного ринку” з’явився новий показник довідкового значення курсу гривні до долара США на 12:00, значення якого буде оновлюватись щодня до 12:30.
Нагадаємо, з 1 серпня 2018 року Національний банк здійснюватиме розрахунок офіційного курсу гривні до долара США за новою методикою.