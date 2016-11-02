В НАПК заверили, что на проверку электронной декларации не понадобятся годы

"Закон не устанавливает сроки для проверки деклараций, однако затягивать на годы - в этом не заинтересовано ни Нацагентство, ни другой орган. Однако процедуры, связанные с проверкой деклараций - это не процедуры месяца. Это может занять определенный период времени, но не годы, поверьте мне", - сказала Н.Корчак.

Напомним, завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций по состоянию на 24.00 30 октября в реестре числятся 118 тыс. 173 документа.

Субъект декларирования должен был задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.