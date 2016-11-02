В НАПК заверили, что на проверку электронной декларации не понадобятся годы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции не потратит годы на проверку электронной декларации, это займет меньше времени. Об этом сообщила во время брифинга глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак, передает корреспондент УНН.
"Закон не устанавливает сроки для проверки деклараций, однако затягивать на годы - в этом не заинтересовано ни Нацагентство, ни другой орган. Однако процедуры, связанные с проверкой деклараций - это не процедуры месяца. Это может занять определенный период времени, но не годы, поверьте мне", - сказала Н.Корчак.
Напомним, завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.
По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций по состоянию на 24.00 30 октября в реестре числятся 118 тыс. 173 документа.
Субъект декларирования должен был задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.