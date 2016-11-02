У НАЗК запевнили, що на перевірку е-декларацій не знадобляться роки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Національне агентство з запобігання корупції не витратить роки на перевірку е-декларацій, це займе менше часу. Про це повідомила під час брифінгу голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак, передає кореспондент УНН.
"Закон не встановлює терміни для перевірки декларацій, однак затягувати на роки – у цьому не зацікавлене ні Нацагентство, ні інший орган. Однак процедури, які пов'язані з перевіркою декларацій, – це не процедури місяця. Це може зайняти певний період часу, але не роки, повірте мені", – сказала Н.Корчак.
Нагадаємо, завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
За даними офіційного сайту Єдиного державного реєстру декларацій станом на 24.00 30 жовтня у реєстрі значаться 118 тис. 173 документи.
Суб’єкт декларування повинен був задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.