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В Нацполиции создали управление по борьбе с оргпреступностью

В Нацполиции создали управление по борьбе с оргпреступностью

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В структуре Национальной полиции Украины создали Управление уголовного анализа для борьбы с организованной преступностью, сообщает департамент коммуникации Нацполиции, передает УНН.

"Сегодня в структуре Национальной полиции создано Управление уголовного анализа. Чем более широким будет поле взаимодействия в контексте обмена информацией с международными организациями, тем больше результатов работы будем иметь и мы, и правоохранительные органы других стран", - рассказал заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев на встрече с руководителем отдела Управления ООН по наркотикам и преступности Тофиком Муршудлу.

Кроме того, в Нацполиции уточнили, что в сфере противодействия наркопреступности и другим проявлениям организованной преступности будут сотрудничать с ООН.

Напомним, ГПУ констатировала ухудшение криминогенной ситуации в стране. В частности, в ведомстве сообщили о том, что количество преступлений, совершенных ОПГ, за год выросло почти вдвое. 

А согласно рейтингу Всемирного экономического форума (ВЭФ), Украина вошла в список стран с чрезвычайно высоким влиянием организованной преступности на бизнес. Мы заняли 81 место из 137-ми и расположились рядом с Сербией (78 место), Бутаном, Бразилией и Гватемалой.

Отметим, что, по словам первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина, курирующего борьбу с ОПГ, формирование новосозданной структуры Нацполиции (Управление уголовного анализа для борьбы с организованной преступностью) должно завершиться до конца года.

Эксперты же отмечают, что малоэффективная борьба правоохранителей с ОПГ связана, как минимум, с двумя факторами: затянувшийся процесс реформирования и военные действия на востоке.

"Правоохранительные органы: МВД, полиция, Нацгрвардия - они реформируют, ВСУ - они выполняют внешнюю функцию, они воюют... А правоохранительные органы реформируются - не хватает людей, нет опыта определенного, не всем обеспечены, не хватает средств под эти реформы, поэтому они некачественно могут выполнять свои обязанности по борьбе с криминалом", - отметил военный эксперт Игорь Романенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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