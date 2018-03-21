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У Нацполіції створили управління щодо боротьби з оргзлочинністю

У Нацполіції створили управління щодо боротьби з оргзлочинністю

Київ • УНН

 • 8733 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У структурі Національної поліції України створили Управління кримінального аналізу для боротьби з організованою злочинністю, повідомляє департамент комунікації Нацполіції, передає УНН.

"Сьогодні в структурі Національної поліції створено Управління кримінального аналізу. Чим ширшим буде поле взаємодії в контексті обміну інформацією з міжнародними організаціями, тим більше результатів роботи матимемо і ми, і правоохоронні органи інших країн", - розповів заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв на зустрічі з керівником відділу Управління ООН з наркотиків і злочинності Тофіком Муршудлу.

Крім того, у Нацполіції уточнили, що в сфері протидії наркозлочинності та іншим проявам організованої злочинності співпрацюватимуть з ООН.

Нагадаємо, ГПУ констатувала погіршення криміногенної ситуації в країні. Зокрема, у відомстві повідомили про те, що кількість злочинів, скоєних ОЗГ, за рік зросла майже вдвічі.

А згідно з рейтингом Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), Україна увійшла до списку країн з надзвичайно високим впливом організованої злочинності на бізнес. Ми зайняли 81 місце з 137-ми і розташувалися поряд з Сербією (78 місце), Бутаном, Бразилією і Гватемалою.

Відзначимо, що, за словами першого заступника голови Національної поліції України - начальника кримінальної поліції В'ячеслава Аброськіна, який курує боротьбу з ОЗГ, формування новоствореної структури Нацполіції (Управління кримінального аналізу для боротьби з організованою злочинністю) має завершитися до кінця року.

Експерти ж відзначають, що малоефективна боротьба правоохоронців з ОЗГ пов'язана щонайменше з двома факторами: тривалий процес реформування і військові дії на сході.

"Правоохоронні органи: МВС, поліція, Нацгрвардія - вони реформують, ЗСУ - вони виконують зовнішню функцію, вони воюють... А правоохоронні органи реформуються - не вистачає людей, немає досвіду певного, не всім забезпечені, не вистачає коштів під ці реформи, тому вони неякісно можуть виконувати свої обов'язки у боротьбі з криміналом", - зазначив військовий експерт Ігор Романенко.

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