У Нацполіції створили управління щодо боротьби з оргзлочинністю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У структурі Національної поліції України створили Управління кримінального аналізу для боротьби з організованою злочинністю, повідомляє департамент комунікації Нацполіції, передає УНН.
"Сьогодні в структурі Національної поліції створено Управління кримінального аналізу. Чим ширшим буде поле взаємодії в контексті обміну інформацією з міжнародними організаціями, тим більше результатів роботи матимемо і ми, і правоохоронні органи інших країн", - розповів заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв на зустрічі з керівником відділу Управління ООН з наркотиків і злочинності Тофіком Муршудлу.
Крім того, у Нацполіції уточнили, що в сфері протидії наркозлочинності та іншим проявам організованої злочинності співпрацюватимуть з ООН.
Нагадаємо, ГПУ констатувала погіршення криміногенної ситуації в країні. Зокрема, у відомстві повідомили про те, що кількість злочинів, скоєних ОЗГ, за рік зросла майже вдвічі.
А згідно з рейтингом Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), Україна увійшла до списку країн з надзвичайно високим впливом організованої злочинності на бізнес. Ми зайняли 81 місце з 137-ми і розташувалися поряд з Сербією (78 місце), Бутаном, Бразилією і Гватемалою.
Відзначимо, що, за словами першого заступника голови Національної поліції України - начальника кримінальної поліції В'ячеслава Аброськіна, який курує боротьбу з ОЗГ, формування новоствореної структури Нацполіції (Управління кримінального аналізу для боротьби з організованою злочинністю) має завершитися до кінця року.
Експерти ж відзначають, що малоефективна боротьба правоохоронців з ОЗГ пов'язана щонайменше з двома факторами: тривалий процес реформування і військові дії на сході.
"Правоохоронні органи: МВС, поліція, Нацгрвардія - вони реформують, ЗСУ - вони виконують зовнішню функцію, вони воюють... А правоохоронні органи реформуються - не вистачає людей, немає досвіду певного, не всім забезпечені, не вистачає коштів під ці реформи, тому вони неякісно можуть виконувати свої обов'язки у боротьбі з криміналом", - зазначив військовий експерт Ігор Романенко.