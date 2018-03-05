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В Нацбанке назвали проблемные аспекты реформирования госбанков

В Нацбанке назвали проблемные аспекты реформирования госбанков

Киев  •  УНН

 • 7366 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Основными проблемными аспектами, которые возникают в вопросе реформирования государственных банков являются: обеспечение надлежащего корпоративного управления, решение вопроса неработающих кредитов, повышение операционной эффективности госбанков и ряд других. Об этом сообщила во время панельной дискуссии по реформированию государственного банковского сектора заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает корреспондент УНН.

"Основная цель Стратегии реформирования государственного банковского сектора - сокращение доли государства в банковском секторе. Но другой вопрос, как достичь этой цели. Понятно, что без надлежащего корпоративного управления невозможно будет ничего достичь. Кроме того, надо решать вопрос неработающих кредитов. Но не менее важный вопрос для имплементации стратегии и постепенного выхода государства из рынка - это повышение операционной эффективности госбанков. И здесь надо еще много работать", - сказала она.

Как уточнила Рожкова, а также для НБУ непонятно, нужна ли будет дополнительная капитализация госбанков для достижения стратегических целей.

"Если она понадобится, то вопрос в том, какая отдача на капитал ожидается. Пока расчеты, которые мы видели не являются оптимистичным", - добавила заместитель главы НБУ.

Также, по словам Рожковой, если говорить о приватизации, частичную приватизацию и коммерциализацию, то тогда возникает необходимость отделения социальной функции.

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"Кроме того, с точки зрения государственной позиции, НБУ так и не нашел ответа на вопрос, где синергия с "Укрпочтой". Правительство должно рассматривать эти вопросы вместе, потому что "Укрпочта" сегодня пытается зайти на банковский рынок: она получает лицензии, частично отбирает на себя определенные банковские услуги. Может это и не плохо, но она продолжает модернизировать свою сеть, используя государственные средства", - подчеркнула она.

Еще один вопрос, который будет мешать реализации стратегии, по мнению Рожковой, является то, что если говорить о коммерционализации, о выборе бизнес-модели для каждого из государственных банков, то имплементация этих положений будет невозможной, пока не решится вопрос финансирования государственных стратегических предприятий и государственных монополий.

"Мы видим наоборот увеличение финансирования через государственные банки, что ведет к нарушению этими банками экономических нормативов, например, кредиты в одни руки, скажем. Но госбанки должны придерживаться тех нормативов и стратегий, которые они приняли. Понятно, что со стратегическими госпредприятиями тоже надо что-то делать. Однако эти вопросы надо решать вместе, иначе эта стратегия останется стратегией на бумаге", - отметила Рожкова.

Она добавила, что эти факторы вызывают вопросы у регулятора. Поскольку главная задача НБУ на 2018 год - работа с проблемными активами и работа с бизнес-моделями банка.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что благодаря реформированию государственного банковского сектора украинцы получат доступ к более качественным банковским услугам доступных кредитов.

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