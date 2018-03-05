У Нацбанку назвали проблемні аспекти реформування держбанків

"Основна мета Стратегії реформування державного банківського сектору - скорочення частки держави в банківському секторі. Але інше питання, як досягти цієї цілі. Зрозуміло, що без належного корпоративного управління неможливо буде нічого досягти. Крім того, треба вирішувати питання непрацюючих кредитів. Але не менш важливе питання для імплементації стратегії та поступового виходу держави з ринку – це підвищення операційної ефективності держбанків. І тут треба ще багато працювати", - сказала вона.

Як уточнила Рожкова, також для НБУ є незрозумілим, чи треба буде додаткова капіталізація держбанків для досягнення стратегічних цілей.

"Якщо вона знадобиться, то питання в тому, яка віддача на капітал очікується. Поки що розрахунки, які ми бачили не є оптимістичними", - додала заступник голови НБУ.

Також, за словами Рожкової, якщо говорити про приватизацію, часткову приватизацію та комерціалізацію, то тоді виникає необхідність відокремлення соціальної функції.

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"Крім того, з точки зору державницької позиції, НБУ так і не знайшов відповіді на питання, де синергія з "Укрпоштою". Уряд повинен розглядати ці питання разом, тому що "Укрпошта" сьогодні намагається зайти на банківський ринок: вона отримує ліцензії, частково відбирає на себе певні банківські послуги. Може це і не погано, але вона продовжує модернізувати свою мережу, використовуючи державні кошти", - підкреслила вона.

Ще одне питання, яка заважатиме реалізації стратегії, на думку Рожкової, є те, що коли говорити про комерціоналізацію, про вибір бізнес-моделі для кожного з державних банків, то імплементація цих положень буде неможливою, поки не вирішиться питання фінансування державних стратегічних підприємств і державних монополій.

"Ми бачимо навпаки збільшення фінансування через державні банки, що веде до порушення цими банками економічних нормативів, наприклад, кредити в одні руки скажімо. Але держбанки мають дотримуватись тих нормативів та стратегій, які вони прийняли. Зрозуміло, що зі стратегічними держпідприємствами теж треба щось робити. Проте ці питання треба вирішувати разом, інакша ця стратегія залишиться стратегією на папері", - зазначила Рожкова.

Вона додала, що ці фактори викликають питання у регулятора. Оскільки головне завдання НБУ на 2018 рік – робота з проблемними активами та робота з бізнес-моделями банку.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що завдяки реформуванню державного банківського сектору українці отримають доступ до більш якісних банківських послуг та доступних кредитів.