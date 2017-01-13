В НАТО заявили, что размещение бригад США в Польше является пропорциональным ответом на действия РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Развертывание американских танков и боевых машин в странах Центральной и Восточной Европы является пропорциональным ответом на агрессивные действия России в отношении стран Балтии и НАТО в целом. Об этом в интервью The Baltic Times сообщила заместитель Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, передает УНН.
"Мы все обеспокоены агрессивными действиями России в последние годы - вторжение и захват территории Украины в Крыму и продолжение наращивания российских войск в Западном военном округе. Однако, НАТО не видит непосредственную угрозу российского вторжения в пространство НАТО. И это потому, что НАТО сделало много в последние годы для сдерживания и обороны против любой силы, которая будет угрожать НАТО ", - сказала она.
Заместитель генсека НАТО отметила, что не было никакого плана вернуть подразделения США в Европу, пока Россия не начала демонстрировать угрожающую поведение в отношении балтийских стран и всего Альянса и наращивать мощь, и пока не было аннексировано Крым.
"То, что делает НАТО, на чем мы и подчеркиваем всегда, пропорционально и направлено на защиту ... И с помощью операции Atlantic Resolve, когда американские подразделения возвращаются в Европу, это является ответом на то, что делает РФ", - добавила Р. Гетемюллер .
Как сообщал УНН, в рамках крупнейшей со времен окончания холодной войны отправки американской бронетехники в Европу 12 января в Польшу прибыла первая партия танков, бронетранспортеров и артиллерии с США .