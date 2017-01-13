У НАТО заявили, що розміщення бригад США у Польщі є пропорційною відповіддю на дії РФ

"Ми всі стурбовані агресивними діями Росії в останні роки - вторгнення і захоплення території України в Криму і продовження нарощування російських військ в Західному військовому окрузі. Проте, НАТО не бачить безпосередню загрозу російського вторгнення в простір НАТО. І це через те, що НАТО зробило багато в останні роки для стримування і оборони проти будь-якої сили, яка буде загрожувати НАТО", - сказала вона.

Заступник генсека НАТО зазначила, що не було ніякого плану повернути підрозділи США до Європи, поки Росія почала демонструвати погрозливу поведінку щодо балтійських країн та всього Альянсу і нарощувати міць, і поки не було анексовано Крим.

"Те, що робить НАТО, на чому ми і наголошуємо завжди, пропорційно і спрямовано на захист… І за допомогою операції Atlantic Resolve, коли американські підрозділи повертаються до Європи, це є відповіддю на те, що робить РФ", - додала Р. Гетемюллер.

Як повідомляв УНН, у рамках найбільшої з часів завершення холодної війни відправки американської бронетехніки в Європу 12 січня до Польщі прибула перша партія танків, бронетранспортерів і самохідної артилерії з США.