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У НАТО заявили, що розміщення бригад США у Польщі є пропорційною відповіддю на дії РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Розгортання американських танків і бойових машин в країнах Центральної та Східної Європи є пропорційною відповіддю на агресивні дії Росії щодо країн Балтії і НАТО в цілому. Про це в інтерв’ю The Baltic Times повідомила заступник Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, передає УНН.

"Ми всі стурбовані агресивними діями Росії в останні роки - вторгнення і захоплення території України в Криму і продовження нарощування російських військ в Західному військовому окрузі. Проте, НАТО не бачить безпосередню загрозу російського вторгнення в простір НАТО. І це через те, що НАТО зробило багато в останні роки для стримування і оборони проти будь-якої сили, яка буде загрожувати НАТО", - сказала вона.

Заступник генсека НАТО зазначила, що не було ніякого плану повернути підрозділи США до Європи, поки Росія почала демонструвати погрозливу поведінку щодо балтійських країн та всього Альянсу і нарощувати міць, і поки не було анексовано Крим.

"Те, що робить НАТО, на чому ми і наголошуємо завжди, пропорційно і спрямовано на захист… І за допомогою операції Atlantic Resolve, коли американські підрозділи повертаються до Європи, це є відповіддю на те, що робить РФ", - додала Р. Гетемюллер.

Як повідомляв УНН, у рамках найбільшої з часів завершення холодної війни відправки американської бронетехніки в Європу 12 січня до Польщі прибула перша партія танків, бронетранспортерів і самохідної артилерії з США.

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