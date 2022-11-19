В НАТО заявили, что российские самолеты совершили "опасный" облет балтийских кораблей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В НАТО заявили, что два российских истребителя осуществили "опасный и непрофессиональный подход" к военным кораблям альянса во время обычных операций в Балтийском море, пишет УНН.
Детали
Морское командование НАТО заявило, что самолеты пролетели над "силами на высоте 91 метр и на расстоянии 73 метра" в четверг утром после того, как российские пилоты не ответили на сообщение.
"НАТО признала взаимодействие опасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в известной опасной зоне, которая была задействована для учений ПВО, а также из-за высоты и близости самолета", - говорится в сообщении.
"Взаимодействие увеличило риск просчетов, ошибок и несчастных случаев".
В заявлении говорится, что силы НАТО "действовали ответственно" в соответствии с морскими правилами.
"НАТО соответствующим образом будет реагировать на любое вмешательство в законную деятельность НАТО в этом районе, которое ставит под угрозу безопасность наших самолетов, кораблей или их экипажей. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы", - говорится в сообщении.
Морская группа НАТО в Балтийском море, включающая голландские, норвежские и датские суда, проводит операции по расширению сотрудничества с Финляндией и Швецией, которые находятся на пути вступления в альянс.
Дополнение
Это происходит на фоне обострения напряженности между западным военным альянсом и россией из-за вторжения Москвы в Украину.
Опасения столкновения между двумя сторонами усилились на этой неделе после того, как ракета убила двух человек в соседней с Украиной Польше, которая является членом НАТО.
НАТО удвоило свое военно-морское присутствие в Балтийском и Северном морях после сентябрьских взрывов на газопроводах "Северного потока", которые, как подтвердило шведское расследование в пятницу, были вызваны актами саботажа.