В НАТО заявили, что российские самолеты совершили "опасный" облет балтийских кораблей

Детали

Морское командование НАТО заявило, что самолеты пролетели над "силами на высоте 91 метр и на расстоянии 73 метра" в четверг утром после того, как российские пилоты не ответили на сообщение.

"НАТО признала взаимодействие опасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в известной опасной зоне, которая была задействована для учений ПВО, а также из-за высоты и близости самолета", - говорится в сообщении.

"Взаимодействие увеличило риск просчетов, ошибок и несчастных случаев".

В заявлении говорится, что силы НАТО "действовали ответственно" в соответствии с морскими правилами.

"НАТО соответствующим образом будет реагировать на любое вмешательство в законную деятельность НАТО в этом районе, которое ставит под угрозу безопасность наших самолетов, кораблей или их экипажей. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы", - говорится в сообщении.

Морская группа НАТО в Балтийском море, включающая голландские, норвежские и датские суда, проводит операции по расширению сотрудничества с Финляндией и Швецией, которые находятся на пути вступления в альянс.

Дополнение

Это происходит на фоне обострения напряженности между западным военным альянсом и россией из-за вторжения Москвы в Украину.

Опасения столкновения между двумя сторонами усилились на этой неделе после того, как ракета убила двух человек в соседней с Украиной Польше, которая является членом НАТО.

НАТО удвоило свое военно-морское присутствие в Балтийском и Северном морях после сентябрьских взрывов на газопроводах "Северного потока", которые, как подтвердило шведское расследование в пятницу, были вызваны актами саботажа.