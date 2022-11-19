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У НАТО заявили, що російські літаки здійснили "небезпечний" обліт балтійських кораблів

У НАТО заявили, що російські літаки здійснили "небезпечний" обліт балтійських кораблів

Київ • УНН

 • 338739 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У НАТО заявили, що два російські винищувачі здійснили "небезпечний і непрофесійний підхід" до військових кораблів альянсу під час звичайних операцій у Балтійському морі, пише УНН.

Деталі

Морське командування НАТО заявило, що літаки пролетіли над "силами на висоті 91 метр і на відстані 73 метри" у четвер вранці після того, як російські пілоти не відповіли на повідомлення.

"НАТО визнала взаємодію небезпечною та непрофесійною, оскільки вона проводилася у відомій небезпечній зоні, яка була задіяна для навчань ППО, а також через висоти та близькість літака", - йдеться у повідомленні.

"Взаємодія збільшила ризик прорахунків, помилок та нещасних випадків".

У заяві йдеться про те, що сили НАТО "діяли відповідально" відповідно до морських правил.

"НАТО відповідним чином реагуватиме на будь-яке втручання в законну діяльність НАТО в цьому районі, яке ставить під загрозу безпеку наших літаків, кораблів або їх екіпажів. НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози", - йдеться у повідомленні.

Морська група НАТО в Балтійському морі, що включає голландські, норвезькі та данські судна, проводить операції з розширення співпраці з Фінляндією та Швецією, які перебувають на шляху до вступу до альянсу.

Доповнення

Це відбувається на тлі загострення напруженості між західним військовим альянсом та росією через вторгнення Москви до України.

Побоювання зіткнення між двома сторонами посилилися цього тижня після того, як ракета вбила двох людей у ​​сусідній з Україною Польщі, яка є членом НАТО.

НАТО подвоїла свою військово-морську присутність у Балтійському та Північному морях після вересневих вибухів на газопроводах "Північного потоку", які, як підтвердило шведське розслідування у п'ятницю, були спричинені актами саботажу.

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