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В НАТО утвердили официальный гимн

Киев • УНН

 • 9639 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Впервые в истории Североатлантического альянса в НАТО появился собственный официальный гимн. Он был утвержден в среду, 3 января. Об этом говорится в сообщении на сайте альянса, передает УНН.

В НАТО утвердили официальный гимн

"Гимн НАТО", который появился к 40-летию НАТО в 1989 году, был написан капитаном Андре Рейхлингом, дирижером Люксембургского военного оркестра. С тех пор его исполняли на многих мероприятиях НАТО, включая последнюю встречу глав государств и правительств союзных держав в мае 2017 года.

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"Гимн НАТО", утвержденный членами Североатлантического совета, не содержит слов и написан для двадцати музыкальных инструментов: пикколо, флейты, гобоя, двух кларнетов, трех саксофонов, двух корнетов, двох труб, рога, баритон-рога, трех тромбонов, тубы и барабана.

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Прослушать гимн можно на сайте Альянса.

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