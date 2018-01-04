У НАТО затвердили офіційний гімн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Вперше в історії Північноатлантичного альянсу у НАТО з’явився власний офіційний гімн. Його було затверджено у середу, 3 січня. Про це йдеться в повідомленні на сайті альянсу, передає УНН.
“Гімн НАТО”, який з’явився до 40-річчя НАТО в 1989 році, був написаний капітаном Андре Рейхлінгом, диригентом Люксембурзького військового оркестру. З тих пір його виконували на багатьох заходах НАТО, включаючи останню зустріч глав держав і урядів союзних держав у травні 2017 року.
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“Гімн НАТО”, затверджений членами Північноатлантичної ради, не містить слів і написаний для двадцяти музичних інструментів: пікколо, флейти, гобою, трьох кларнетів, трьох саксофонів, двох корнетів, дві труби, рогу, баритон-рогу, трьох тромбонів, туби і барабану.
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Прослухати гімн можна на сайті Альянсу.