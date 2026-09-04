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У НАТО нет чёткой "красной линии" для применения статьи 5 — советник президента Литвы

Киев • УНН

 • 360 просмотра

В НАТО не определили чёткую границу для статьи 5 из-за диверсий России. Её могут применить после значительных разрушений инфраструктуры или жертв.

У НАТО нет чёткой "красной линии" для применения статьи 5 — советник президента Литвы

В НАТО сложно определить точную границу, после которой гибридные атаки и диверсии России могут стать основанием для применения статьи 5 о коллективной обороне. Об этом заявил главный советник президента Литвы Дейвидас Матулёнис, сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

По словам Матулёниса, сейчас страны Альянса не рассматривают российские диверсии как основание для применения статьи 5, однако ситуация может измениться в случае серьезного повреждения критической инфраструктуры или появления жертв.

Конечно, эта граница очень нечеткая. Я думаю, что если бы критически важная инфраструктура была серьезно повреждена, если бы были жертвы, пострадавшие страны обратились бы с запросом на активацию статьи 5

– объяснил он.

Матулёнис признал, что среди союзников есть государства, которые очень осторожно относятся к риску дальнейшей эскалации. В то же время прямое военное вторжение России на территорию страны НАТО, даже ограниченного масштаба, по его словам, уже стало бы ситуацией для применения статьи 5.

Советник президента Литвы оценил нынешнюю угрозу прямого военного вторжения как "почти нулевую", однако подчеркнул, что опасность российских диверсий и саботажа сохраняется и в последнее время усилилась. По его мнению, Москва таким образом пытается запугать европейские общества и ослабить поддержку Украины.

Трамп потребует от Европы оплатить оружие, переданное Украине во времена Байдена03.09.26, 21:32 • 2620 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
НАТО
Литва
Украина