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У НАТО немає чіткої "червоної лінії" для застосування статті 5 – радник президента Литви

Київ • УНН

 • 184 перегляди

У НАТО не визначили чітку межу для статті 5 через диверсії росії. Її можуть застосувати після значних руйнувань інфраструктури або жертв.

У НАТО немає чіткої "червоної лінії" для застосування статті 5 – радник президента Литви

У НАТО складно визначити точну межу, після якої гібридні атаки та диверсії росії можуть стати підставою для застосування статті 5 про колективну оборону. Про це заявив головний радник президента Литви Дейвідас Матульоніс, повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

За словами Матульоніса, зараз країни Альянсу не розглядають російські диверсії як підставу для застосування статті 5, однак ситуація може змінитися у разі серйозного пошкодження критичної інфраструктури або появи жертв.

Звісно, ця межа дуже нечітка. Я думаю, що якби критично важлива інфраструктура була серйозно пошкоджена, якби були жертви, постраждалі країни звернулися б із запитом на активацію статті 5

– пояснив він.

Матульоніс визнав, що серед союзників є держави, які дуже обережно ставляться до ризику подальшої ескалації. Водночас пряме військове вторгнення росії на територію країни НАТО, навіть обмеженого масштабу, за його словами, вже стало б ситуацією для застосування статті 5.

Радник президента Литви оцінив нинішню загрозу прямого військового вторгнення як "майже нульову", однак наголосив, що небезпека російських диверсій і саботажу зберігається та останнім часом посилилася. На його думку, москва таким чином намагається залякати європейські суспільства та послабити підтримку України.

Трамп вимагатиме від Європи оплатити зброю, передану Україні за часів Байдена03.09.26, 21:32 • 2564 перегляди

Степан Гафтко

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