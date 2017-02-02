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В НАТО назвали приоритетной поддержку реформ в Украине

Киев • УНН

 • 8949 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. НАТО называет приоритетом в отношениях с Украиной поддержку ее усилий в проведении ключевых реформ. Так в пресс-службе Североатлантического альянса ответили на запрос Радио Свобода по отношению в НАТО к инициативе власти Украины провести референдум о возможном присоединении к альянсу, передает УНН.

В НАТО назвали приоритетной поддержку реформ в Украине

"Каждая страна имеет суверенное право выбирать свои собственные механизмы безопасности. Мы уважаем выбор суверенных государств. В настоящее время Украина сосредоточивает внимание на ключевых реформах, а НАТО оказывает поддержку этим усилиям. Это приоритет. Мы не комментируем гипотетические сценарии", - сообщили в пресс-службе НАТО.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО.

Как сообщал УНН, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз заявила, что согласно позиции Президента Украины, вступление нашего государства в Североатлантический Альянс может произойти только при условии достижения соответствующих критериев и одобрения этого шага гражданами Украины и состоится не раньше 2020 года.

Украинские Национальные Новости

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