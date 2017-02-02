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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У НАТО назвали пріоритетною підтримку реформ в Україні

Київ • УНН

 • 8949 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. НАТО називає пріоритетом у відносинах з Україною підтримку її зусиль у проведенні ключових реформ. Так у прес-службі Північноатлантичного альянсу відповіли на запит Радіо Свобода щодо ставлення в НАТО до ініціативи влади України провести референдум про можливе приєднання до альянсу, передає УНН.

У НАТО назвали пріоритетною підтримку реформ в Україні

“Кожна країна має суверенне право вибирати свої власні механізми безпеки. Ми поважаємо вибір суверенних держав. На даний час Україна зосереджує увагу на ключових реформах, а НАТО надає підтримку цим зусиллям. Це пріоритет. Ми не коментуємо гіпотетичні сценарії”, — повідомили у прес-службі НАТО.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що має намір провести референдум про вступ країни в альянс НАТО.

Як повідомляв УНН, голова постійної делегації України в ПА НАТО Ірина Фріз заявила, що згідно позиції Президента України, вступ нашої держави до Північноатлантичного Альянсу може відбутися тільки за умови досягнення відповідних критеріїв та схвалення цього кроку громадянами України і відбудеться не раніше 2020 року.

Українські Національні Новини

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