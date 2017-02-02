У НАТО назвали пріоритетною підтримку реформ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. НАТО називає пріоритетом у відносинах з Україною підтримку її зусиль у проведенні ключових реформ. Так у прес-службі Північноатлантичного альянсу відповіли на запит Радіо Свобода щодо ставлення в НАТО до ініціативи влади України провести референдум про можливе приєднання до альянсу, передає УНН.
“Кожна країна має суверенне право вибирати свої власні механізми безпеки. Ми поважаємо вибір суверенних держав. На даний час Україна зосереджує увагу на ключових реформах, а НАТО надає підтримку цим зусиллям. Це пріоритет. Ми не коментуємо гіпотетичні сценарії”, — повідомили у прес-службі НАТО.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що має намір провести референдум про вступ країни в альянс НАТО.
Як повідомляв УНН, голова постійної делегації України в ПА НАТО Ірина Фріз заявила, що згідно позиції Президента України, вступ нашої держави до Північноатлантичного Альянсу може відбутися тільки за умови досягнення відповідних критеріїв та схвалення цього кроку громадянами України і відбудеться не раніше 2020 року.