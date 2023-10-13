В наступлении на Авдеевку российские войска используют фосфор - Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Российские военные используют фосфор во время наступательных действий в районе Авдеевки Донецкой области. Силы обороны в сложных боях удерживают свои позиции. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, информирует УНН.
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«Авдеевка. Наша земля, украинский город. Много сил россияне бросили на это направление. Используют фосфор, хотят закидать все вокруг своим мясом», - написал Ермак в Telegram.
По его словам, Силы обороны сейчас в сложных боях держат свои позиции.
«Мы все должны помнить - война продолжается. Цель врага неизменна - убить нас всех. Россияне не ценят своих людей - они делают ставку на количество. Наша сила - в качестве и единстве. И в холодном расчете наших потребностей для того, чтобы уничтожить россиян», - отметил глава Офиса президента.
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На Авдеевском направлении российские войска не прекращают попытки прорвать оборону украинских защитников, но безуспешно.
Четвертые сутки в городе Авдеевка Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Российские войска усилили обстрелы, пытаются взять населенный пункт в окружение.
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