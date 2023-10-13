У наступі на Авдіївку російські війська використовують фосфор – Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Російські військові використовують фосфор під час наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області. Сили оборони у складних боях утримують свої позиції. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує УНН.
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«Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м‘ясом», - написав Єрмак у Telegram.
За його словами, Сили оборони зараз у складних боях тримають свої позиції.
«Ми всі повинні пам‘ятати - війна продовжується. Мета ворога незмінна - вбити нас усіх. Росіяни не цінують своїх людей - вони роблять ставку на кількість. Наша сила - в якості та єдності. І в холодному розрахунку наших потреб для того, щоб знищити росіян», - зауважив голова Офісу президента.
Доповнення
На Авдіївському напрямку російські війська не припиняють спроби прорвати оборону українських захисників, але безуспішно.
Четверту добу в місті Авдіївка Донецької області тривають запеклі бої. Російські війська посилили обстріли, намагаються взяти населений пункт в оточення.
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