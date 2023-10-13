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У наступі на Авдіївку російські війська використовують фосфор – Єрмак

У наступі на Авдіївку російські війська використовують фосфор – Єрмак

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Російські військові використовують фосфор під час наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області. Сили оборони у складних боях утримують свої позиції. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує УНН.

Цитата

«Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м‘ясом», - написав Єрмак у Telegram.

За його словами, Сили оборони зараз у складних боях тримають свої позиції.

«Ми всі повинні пам‘ятати - війна продовжується. Мета ворога незмінна - вбити нас усіх. Росіяни не цінують своїх людей - вони роблять ставку на кількість. Наша сила - в якості та єдності. І в холодному розрахунку наших потреб для того, щоб знищити росіян», - зауважив голова Офісу президента.

Доповнення

На Авдіївському напрямку російські війська не припиняють спроби прорвати оборону українських захисників, але безуспішно.

Четверту добу в місті Авдіївка Донецької області тривають запеклі бої. Російські війська посилили обстріли, намагаються взяти населений пункт в оточення.

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