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На Авдіївському напрямку ворог не припиняє спроби прорвати оборону, але безуспішно - Генштаб

На Авдіївському напрямку ворог не припиняє спроби прорвати оборону, але безуспішно - Генштаб

Київ • УНН

 • 302344 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. На Авдіївському напрямку російські війська не припиняють спроби прорвати оборону українських захисників, але безуспішно, повідомив у п'ятницю речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов під час включення в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники протягом минулої доби успішно відбили понад 20 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області", - зазначив Ковальов.

З його слів, у той же час Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському.

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