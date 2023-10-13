На Авдіївському напрямку ворог не припиняє спроби прорвати оборону, але безуспішно - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. На Авдіївському напрямку російські війська не припиняють спроби прорвати оборону українських захисників, але безуспішно, повідомив у п'ятницю речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов під час включення в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники протягом минулої доби успішно відбили понад 20 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області", - зазначив Ковальов.
З його слів, у той же час Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському.
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