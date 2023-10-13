На Авдіївському напрямку ворог не припиняє спроби прорвати оборону, але безуспішно - Генштаб

Цитата

"На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники протягом минулої доби успішно відбили понад 20 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області", - зазначив Ковальов.

З його слів, у той же час Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біля Авдіївки тривають запеклі бої. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі – начальник МВА