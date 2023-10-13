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На Авдеевском направлении враг не прекращает попытки прорвать оборону, но безуспешно - Генштаб

Киев • УНН

 • 302343 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. На Авдеевском направлении российские войска не прекращают попытки прорвать оборону украинских защитников, но безуспешно, сообщил в пятницу спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев во время включения в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно. Наши защитники в течение минувших суток успешно отбили более 20 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкино, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области", - отметил Ковалев.

По его словам, в то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском.

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