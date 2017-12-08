В NASA показали вид лесных пожаров в США из космоса

“Изображение лесных пожаров Калифорнии из наших спутников. Люди в пространстве и самолетах, не только дали нам четкое представление о последствиях (пожара), а также помогли спасателям планировать свой курс действий”, — сообщили в НАСА.

В частности, спутник, который проходил над SoCal (Южная Калифорния), показал вид пожаров к востоку от Кэмп-Пендлтон и нижней Калифорнии, которой не “видно” из-за дыма.

Напомним, лесные пожары на юге Калифорнии угрожают жителям одного из самых богатых районов Лос-Анджелеса.

Пожар, который назвали Томас, на юге Калифорнии уже охватил территорию площадью в 36 гектаров.

Из-за сильных ветров, которые помогают распространению пламени, в нескольких районах объявлено принудительную эвакуацию.