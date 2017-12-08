У NASA показали вигляд лісових пожеж у США з космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Супутники національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (НАСА) надіслали на Землю знімки лісових пожеж у США на півдні Каліфорнії. Про це повідомляє NASA в Twitter, передає УНН.
"Зображення лісових пожеж Каліфорнії з наших супутників. Люди в просторі і з літаків, не тільки дати нам чітке уявлення про наслідки (пожежі), а також допомогти рятувальникам планувати свій курс дій," - повідомили в НАСА.
Зокрема, супутник, який проходив над SoCal (Південна Каліфорнія), показав вигляд пожеж на схід від Кемп-Пендлтона і нижньої Каліфорнії також не "видно".
Нагадаємо, лісові пожежі на півдні Каліфорнії загрожують жителям одного з найбагатших районів Лос-Анджелеса.
Пожежа, яку назвали Томас, на півдні Каліфорнії вже охопила територію площею в 36 гектарів.
Через сильні вітри, які допомагають поширенню полум'я, в декількох районах оголошено примусову евакуацію.