У нас есть реальный шанс заставить агрессора платить репарации – премьер-министр Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Страны ЕС должны разработать процедуру ареста замороженных российских активов, чтобы направить их на восстановление Украины. Об этом во время конференции в Лугано заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает УНН.
Детали
"Я склоняю голову перед украинскими властями, государственными и частными секторами и невероятным обществом за устойчивость, единство и решительность. Вы не откладывали реформы до победы, а ускорили их и добились результатов и будете отстраивать все лучше, чем было. Украина представила свой план, теперь наш черед, друзей и партнеров Украины, продемонстрировать, что мы можем и будем вместе быстро переходить от разговоров к реализациям.
Во-первых, мы должны генерировать финансирование. Мы должны найти на это средства из наших бюджетов или осуществить коллективные заимствования. Но наиболее адекватный и справедливый путь – это арест и использование российских активов, замороженных под нашими санкциями. Мы не можем воскресить убитых россией людей, но у нас есть реальный шанс заставить агрессора платить репарации. Потому что эти активы хранятся в наших банках и пришвартованы к нашим берегам. Я призываю ЕС ввести санкции и создавать правовые механизмы ареста замороженных активов.
Во-вторых, мы должны составить детальные планы относительно того, как каждая из наших стран и организаций будет способствовать восстановлению Украины", – сообщила Шимоните.
Также она добавила, что общая сумма средств, предоставленных Украине Литвой, составляет почти полмиллиарда долларов. Они были направлены на аварийное восстановление. Литва и дальше планирует выделять средства.
Напомним
Вчера в швейцарском Лугано началась конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект соответствующего плана и видение послевоенного развития страны.