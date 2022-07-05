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У нас есть реальный шанс заставить агрессора платить репарации – премьер-министр Литвы

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Страны ЕС должны разработать процедуру ареста замороженных российских активов, чтобы направить их на восстановление Украины. Об этом во время конференции в Лугано заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает УНН.

Детали

"Я склоняю голову перед украинскими властями, государственными и частными секторами и невероятным обществом за устойчивость, единство и решительность. Вы не откладывали реформы до победы, а ускорили их и добились результатов и будете отстраивать все лучше, чем было. Украина представила свой план, теперь наш черед, друзей и партнеров Украины, продемонстрировать, что мы можем и будем вместе быстро переходить от разговоров к реализациям.

Во-первых, мы должны генерировать финансирование. Мы должны найти на это средства из наших бюджетов или осуществить коллективные заимствования. Но наиболее адекватный и справедливый путь – это арест и использование российских активов, замороженных под нашими санкциями. Мы не можем воскресить убитых россией людей, но у нас есть реальный шанс заставить агрессора платить репарации. Потому что эти активы хранятся в наших банках и пришвартованы к нашим берегам. Я призываю ЕС ввести санкции и создавать правовые механизмы ареста замороженных активов.

Во-вторых, мы должны составить детальные планы относительно того, как каждая из наших стран и организаций будет способствовать восстановлению Украины", – сообщила Шимоните.

Также она добавила, что общая сумма средств, предоставленных Украине Литвой, составляет почти полмиллиарда долларов. Они были направлены на аварийное восстановление. Литва и дальше планирует выделять средства.

Напомним

Вчера в швейцарском Лугано началась конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект соответствующего плана и видение послевоенного развития страны.

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